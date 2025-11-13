Борисов гарантира, че България ще получи дерогация от САЩ заради ''писмо от чичо'' си

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че заради писмо, получено от "чичо", е убеден, че България ще получи право на дерогация (б.а. изключение) от санкциите на САЩ към руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".

В кулоарите на Народното събрание Бойко Борисов коментира, че въпреки ветото на президента Румен Радев върху промените в закона, с които се вкарва "особен управител" в "Лукойл Нефтохим Бургас", те ще бъдат приети днес, "за да се успокоят хората в България". Разкритикува Радев за решението му да забави решението с една седмица.

"Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогацията и няма да се създаде такъв проблем, защото Щатите са наш доверен партньор", каза бившият премиер.

Борисов още вчера заговори за въпросното писмо, без да уточнява от кого е, а само каза, че го е изпратил до Радев. Днес обаче даде повече подробности:

"В писмото, което имаме, казват, че съгласно нашето законодателство и това, че са почти сигурни, че ще има вето - не са го написали така, но аз така го тълкувам - сега това вето ще забави процедурата с 1 седмица. (...) Писмото е от чичо ми."

Борисов е помолил финансовия министър Теменужка Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанции "Лукойл" и искат предварително да вкарат в сила забраната. Борисов каза още, че Радев ще може да вижда "само кусури".

Лидерът на ГЕРБ не отрече, че е възможно Русия да съди България за решението да продаваме активи на "Лукойл".

"Аз ще държа във всички случаи да се направи "дилиджънс" (б.а. юридическият термин "дю дилиджънс" е важна одитна процедура, нужна при сложни сделки) и да се знае. В случая е лесно защото отдавна се знае, че "Лукойл" се продава и много кантори по света са дали своето становище", каза той.

По думите на Борисов цената на рафинерията в Бургас варира между 2-2,5 млрд. евро.

"Във всички случаи тези пари трябва да се платят, да се сложат в замразена сметка и един ден когато отношенията между САЩ и Русия се възстановят и после дойде някой като Горбачов президент - да бъдат убедени, че никой не им е национализирал, заграбил и откраднал рафинерията. Че техните инвестиции са абсолютно запазени, така че да има един плавен преход в една такава голяма собственост", заяви Борисов.

Обърна се към критиците на решението за вкарване на особен управител в "Лукойл Нефтохим България" и каза, че това не са го поискали управляващите, а САЩ, налагайки санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Борисов отново каза, че е бил в британското посолство, където е преговарял над 40 минути за сваляне на санкциите по "Магнитски" на "всички българи, включително Румен Овчаров".

"Ако бях премиер и министър - щях да водя преговори. Когато мои приятели ме поканят на обяд - разговаряме. И никой не може да ми отнеме това, защото нямате такива приятели. Цецо Василев няма такива приятели. Аз съм го виждал, идвал ми е в къщата, влизал е през гаража ми и се е крил вкъщи по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. И аз го укривах като ятак", заяви Борисов.

Той добави, че България и САЩ са "много свързани вече" и "ние се интересуваме какво пишат там повече, отколкото като пишат тук".

"Днес бюджетът ще бъде приет от Министерския съвет. Вече има бюджет. Днес ще вкараме нашия и до края на годината ще работим по бюджета в евро", каза още Бойко Борисов.