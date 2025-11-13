Борисов гарантира, че България ще получи дерогация от САЩ заради ''писмо от чичо'' си

Укривах Цветан Василев от Пеевски като ятак, каза лидерът на ГЕРБ

Ружа Райчева 13 ноември 2025 в 09:35 8000 6
Деница Сачева наглася вратовръзката на Борисов преди брифинг, 13 ноември 2025 г.

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Деница Сачева наглася вратовръзката на Борисов преди брифинг, 13 ноември 2025 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че заради писмо, получено от "чичо", е убеден, че България ще получи право на дерогация (б.а. изключение) от санкциите на САЩ към руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".

В кулоарите на Народното събрание Бойко Борисов коментира, че въпреки ветото на президента Румен Радев върху промените в закона, с които се вкарва "особен управител" в "Лукойл Нефтохим Бургас", те ще бъдат приети днес, "за да се успокоят хората в България". Разкритикува Радев за решението му да забави решението с една седмица.

"Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогацията и няма да се създаде такъв проблем, защото Щатите са наш доверен партньор", каза бившият премиер.

Борисов още вчера заговори за въпросното писмо, без да уточнява от кого е, а само каза, че го е изпратил до Радев. Днес обаче даде повече подробности:

"В писмото, което имаме, казват, че съгласно нашето законодателство и това, че са почти сигурни, че ще има вето - не са го написали така, но аз така го тълкувам - сега това вето ще забави процедурата с 1 седмица. (...) Писмото е от чичо ми."

Борисов е помолил финансовия министър Теменужка Петкова да говори с двете банки, които обслужват бензиностанции "Лукойл" и искат предварително да вкарат в сила забраната. Борисов каза още, че Радев ще може да вижда "само кусури". 

Лидерът на ГЕРБ не отрече, че е възможно Русия да съди България за решението да продаваме активи на "Лукойл". 

"Аз ще държа във всички случаи да се направи "дилиджънс" (б.а. юридическият термин "дю дилиджънс" е важна одитна процедура, нужна при сложни сделки) и да се знае. В случая е лесно защото отдавна се знае, че "Лукойл" се продава и много кантори по света са дали своето становище", каза той.

По думите на Борисов цената на рафинерията в Бургас варира между 2-2,5 млрд. евро.

"Във всички случаи тези пари трябва да се платят, да се сложат в замразена сметка и един ден когато отношенията между САЩ и Русия се възстановят и после дойде някой като Горбачов президент - да бъдат убедени, че никой не им е национализирал, заграбил и откраднал рафинерията. Че техните инвестиции са абсолютно запазени, така че да има един плавен преход в една такава голяма собственост", заяви Борисов.

Обърна се към критиците на решението за вкарване на особен управител в "Лукойл Нефтохим България" и каза, че това не са го поискали управляващите, а САЩ, налагайки санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Борисов отново каза, че е бил в британското посолство, където е преговарял над 40 минути за сваляне на санкциите по "Магнитски" на "всички българи, включително Румен Овчаров". 

"Ако бях премиер и министър - щях да водя преговори. Когато мои приятели ме поканят на обяд - разговаряме. И никой не може да ми отнеме това, защото нямате такива приятели. Цецо Василев няма такива приятели. Аз съм го виждал, идвал ми е в къщата, влизал е през гаража ми и се е крил вкъщи по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. И аз го укривах като ятак", заяви Борисов.

Той добави, че България и САЩ са "много свързани вече" и "ние се интересуваме какво пишат там повече, отколкото като пишат тук".

"Днес бюджетът ще бъде приет от Министерския съвет. Вече има бюджет. Днес ще вкараме нашия и до края на годината ще работим по бюджета в евро", каза още Бойко Борисов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    3900

    6

    нещото

    13.11 2025 в 20:07

    -0
    +0
    "Особен управител"- физическо лице!!! Паричните потоци на входа и изхода в ЛУКОЙЛ ще отидат в ръцете на мафията !!!
    Честито нашенци!

    500

    5

    Незначителен червей

    13.11 2025 в 10:25

    -0
    +2
    Недосегаем. Забавлява се човека. Май тези дни, пак са чупили краката на Пеевски и бат Гойко дигна гребена пак. Интересно, дали до края на месеца няма да дойде окончателната развръзка? Окончателната!!!

    2970

    4

    Джендо Джедев

    13.11 2025 в 10:24

    -0
    +18
    "Цецо Василев няма такива приятели. Аз съм го виждал, идвал ми е в къщата, влизал е през гаража ми и се е крил вкъщи по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. И аз го укривах като ятак"

    Тоя дундьо на каква дрога е?

    2973

    3

    Johnny B Goode

    13.11 2025 в 10:07

    -0
    +20
    Брех, този за има-няма 10 години научи втора дума на ингилизки след "конграчюлейшънс".
    Току виж утре сложил и "дю" пред "дилиджънс".

    А писмото е от секретарката на втория заместник на управителя на източното крило на Белия Дом. Горе долу те са му на ранга.

    42

    2

    Октим

    13.11 2025 в 09:57

    -0
    +10
    Ние пък навремето казвахме на Хитлер "вуйчо" когато станеше въпрос за него, разбира се на майтап ...

    24468

    1

    dolivo

    13.11 2025 в 09:52

    -0
    +0
    един вид "таковайте си майката с въпрос за произход на писмото"
     
