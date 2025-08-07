ГЕРБ вдигна данъците с 30% в Стара Загора. Кметът: Така вдигаме качеството на живот

Общинският съвет в Стара Загора вдигна с 30% местните данъци и такси. Таксата върху недвижимите имоти се повишава от 1,7 промила на 2,2 промила .

29 от общинските съветници гласуваха "за", 13 бяха "против", петима се въздържаха. Гласувалите против са от ПП - ДБ, Възраждане и ЗНС, който в Стара Загора е само фасада на местна коалиция. "За" гласуваха ГЕРБ и партньорите им, а кметът Живко Тодоров предупреди гласувалите против "да не се заиграват с популизма".

С вдигането на данъците ще се повиши качеството на живот на старозагорци, аргументира се кметът. По негови сметки така в хазната на града ще влязат 2,4 млн. лева повече.

Въпреки вдигането оставаме под средното ниво на данъците за страната, което е 2.3 промила.

OFFNews не успя да открие усреднена стойност на данъка за цялата страна, но в София той е 1,8 промила.

Кметът помоли да се избягва популистично разделение, тъй като общината е на народа, на всички хора, които живеят на територията ѝ и е неделима част от тях. „Не може да се говори за народа и за общината като абстрактна институция, не може да се ръководим от принципи на анархията. Всички ние имаме ангажимент да се грижим за институцията и да помагаме на хората да живеят по-добре“, подчерта Живко Тодоров,

се казва във фанфарна статия за това колко е хубаво да се вдигнат данъците, качена на сайта на общината.