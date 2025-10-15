Депутатите на Борисов изпълниха заповедта му - всички на приемни в районите си

Очаквано, след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от снощи, заседанието на парламента днес не се състоя. Регистрираха се само 61 народни представители, като депутатите от парламентарната група на ГЕРБ не бяха в залата. От постове в социалните мрежи стана ясно, че хората на Борисов са "по родните си места", за да провеждат срещи с граждани и структури.

Вчера (14.10.) Бойко Борисов се закани, че "повече ние кворум няма да им правим" и изпрати депутатите си да обикалят из страната и да оценят кондицията на партията.

"От утре всички по родните си места – да видите колко е изядено от ГЕРБ: крака, ръце, колко е оглозгано, какво е останало! От вашите доклади ще направя преценка какво ще бъде поведението ни занапред. Има ли изядено и наръфано – отиваме на избори!", каза Борисов.

Поводът за изявлението му пред министри и депутати от ГЕРБ в централата на партията бе слабия изборен резултат на изборите за общински съветници в Пазарджик, където ГЕРБ е на шесто място.

Още във вторник вечерта, веднага след заповед на Борисов, в социалните мрежи се появиха съобщения от депутати на ГЕРБ от цялата страна, които обявиха, че отварят приемни в своите райони.

Така хората на Борисов не бяха на работните си места в парламента и не осигуриха необходимия кворум. В залата липсваха и депутатите от "ДПС-Ново начало" и от "БСП-Обединена левица". Само "Има такъв народ", като част от управляващите, се регистрира.

Няма да заседава и правителството. Въпреки че дневният ред на кабинета беше разпратен до медиите в 16:25, в 17:46 беше разпространено съобщение, че премиерът е отменил заседанието.

Борисов допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната. Той поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.

Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.