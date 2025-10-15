Борисов изпълни заканата си, НС не събра кворум

Очаквано, след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от снощи, заседанието на парламента днес не се състоя. Няма да заседава и правителството.
Депутатите не събраха кворум в началото на днешното пленарно заседание. Регистрираха се само 61 народни представители. За да има кворум, са нужни 121 регистрирани народни представители.
Депутатите от парламентарната група на ГЕРБ не бяха в залата. Вчера (14.10.) Бойко Борисов се закани, че "повече ние кворум няма да им правим" и изпрати депутатите си да обикалят из страната и да оценят кондицията на партията.
Председателката на Народното събрание Наталия Киселова не направи втори опит за проверка на кворума и обяви, че ново пленарно заседание ще има утре (16.10) от 09:00 часа. Последваха викове "оставка".
В сградата на парламента представители от управляващите бяха само "Има такъв народ". Те се регистрираха в пленарната зала, където имаше народни представители от "Възраждане", "Продължаваме промяната-Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ.
Освен ГЕРБ, "ДПС-Ново начало" и "БСП-Обединена левица" също отсъстваха.
Министър-председателят Росен Желязков още вчера отмени правителственото заседание, което трябваше да се проведе днес. Въпреки че дневният ред на кабинета беше разпратен до медиите в 16:25, в 17:46 беше разпространено съобщение, че премиерът е отменил заседанието.
На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.
Той допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната.
Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.
Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.
Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.
"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори. А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание", заяви още Пеевски.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1948
4
15.10 2025 в 11:23
17977
3
15.10 2025 в 11:21
4152
2
15.10 2025 в 09:36
2970
1
15.10 2025 в 09:20
Испания с рутинна победа с 4:0 над националите ни
Tръмп: Разочарован съм от Путин
БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения
Борисов изпълни заканата си, НС не събра кворум
Благомир Коцев в писмо от затвора до Европейския комитет: Когато демокрацията е атакувана в една членка, отслабена е цяла Европа