Борисов изпълни заканата си, НС не събра кворум

Очаквано, след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от снощи, заседанието на парламента днес не се състоя. Няма да заседава и правителството.

Депутатите не събраха кворум в началото на днешното пленарно заседание. Регистрираха се само 61 народни представители. За да има кворум, са нужни 121 регистрирани народни представители.

Депутатите от парламентарната група на ГЕРБ не бяха в залата. Вчера (14.10.) Бойко Борисов се закани, че "повече ние кворум няма да им правим" и изпрати депутатите си да обикалят из страната и да оценят кондицията на партията.

Председателката на Народното събрание Наталия Киселова не направи втори опит за проверка на кворума и обяви, че ново пленарно заседание ще има утре (16.10) от 09:00 часа. Последваха викове "оставка".

В сградата на парламента представители от управляващите бяха само "Има такъв народ". Те се регистрираха в пленарната зала, където имаше народни представители от "Възраждане", "Продължаваме промяната-Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ.

Освен ГЕРБ, "ДПС-Ново начало" и "БСП-Обединена левица" също отсъстваха.

Министър-председателят Росен Желязков още вчера отмени правителственото заседание, което трябваше да се проведе днес. Въпреки че дневният ред на кабинета беше разпратен до медиите в 16:25, в 17:46 беше разпространено съобщение, че премиерът е отменил заседанието.

На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик.

Той допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната.

Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.

Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова.

Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.