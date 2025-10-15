Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС (видео)

Борисов изпълни заканата си, НС не събра кворум

Кристина Минчева 15 октомври 2025 в 09:10 3147 4
Очаквано, след гневната реч на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от снощи, заседанието на парламента днес не се състоя. Няма да заседава и правителството.

Депутатите не събраха кворум в началото на днешното пленарно заседание. Регистрираха се само 61 народни представители. За да има кворум, са нужни 121 регистрирани народни представители.

Депутатите от парламентарната група на ГЕРБ не бяха в залата. Вчера (14.10.) Бойко Борисов се закани, че "повече ние кворум няма да им правим" и изпрати депутатите си да обикалят из страната и да оценят кондицията на партията. 

Председателката на Народното събрание Наталия Киселова не направи втори опит за проверка на кворума и обяви, че ново пленарно заседание ще има утре (16.10) от 09:00 часа. Последваха викове "оставка". 

В сградата на парламента представители от управляващите бяха само "Има такъв народ". Те се регистрираха в пленарната зала, където имаше народни представители от "Възраждане", "Продължаваме промяната-Демократична България", АПС, "Величие" и МЕЧ.

Освен ГЕРБ, "ДПС-Ново начало" и "БСП-Обединена левица" също отсъстваха.

Министър-председателят Росен Желязков още вчера отмени правителственото заседание, което трябваше да се проведе днес. Въпреки че дневният ред на кабинета беше разпратен до медиите в 16:25, в 17:46 беше разпространено съобщение, че премиерът е отменил заседанието.

На изявление пред парламентарната група и министрите от ГЕРБ в централата на партията Борисов поиска промени на всички нива във властта, след като партията остана шеста на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. 

Той допусна нови избори, ако се окаже, че ГЕРБ губи подкрепа и на други места в страната.

Борисов поиска "преформатиране" на управлението, от което се разграничи и настоя премиерът Росен Желязков вече да действа твърдо спрямо партньорите.

Лидерът на ГЕРБ не изключи възможността "ДПС-Ново начало" да влезе официално във властта и настоя за смяна на председателя на парламента Наталия Киселова. 

Делян Пеевски веднага реагира, като обяви, че е готов на преговори и чака покана.

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори. А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание", заяви още Пеевски.

    1948

    4

    craghack

    15.10 2025 в 11:23

    -0
    +0
    Тиквата е пътник, това е ясно. Единственото, на което се надява е да не бъде тикнат в панделата. Но няма да го огрее, ако интересите на голямото Д го наложат в някакъв момент. Но думата тук е за друго. Трябва спешна промяна в Конституцията, която да предвиди, че ако в един календарен месец две заседания на НС пропаднат поради липса на кворум, то правителството се разпуска и се търси ново парламентарно мнозинство. Каква е тази история мнозинството да не осигурява кворум за работата на НС? Пратили сме ги там да рпаботят, а не да се правят на интересни.

    17977

    3

    МБ

    15.10 2025 в 11:21

    -0
    +0
    Джендо Джедев, така е и потвърждението идва от това, че веднага, моментално след изявлението на бойко, делян излезе с предложението за преформатиране, т. е. то е подготвено предварително от двамата и всичко върви по сценарии.

    4152

    2

    Антитрол

    15.10 2025 в 09:36

    -0
    +4
    Дойдохме си на думата! Прасьо изяде Тиквата. Предстои една ужасяваща тиквена агония как това да бъде официализирано и перифразирано по политкоректен начин, от което потърпевши ще са обикновените хора.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    15.10 2025 в 09:20

    -0
    +4
    Боце прави маневри за да включи Шиши в правителството. Затова са тия пируети.

     
