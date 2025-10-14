Пеевски към Борисов: Да преформатираме управлението, пращам преговорен екип

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".
Това заяви председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, провокиран от изказването на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов час по-рано.
Пеевски призовава да не се стига до ситуация, при която България е в "ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ".
"А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание" - заяви още Пеевски.
Публикуваме пълния текст на позицията на Делян Пеевски:
"Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България.
Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС-НОВО НАЧАЛО е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт.
Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти.
Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.
Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори.
Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите.
Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции.
А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3537
3
14.10 2025 в 20:28
2020
2
14.10 2025 в 19:55
3146
1
14.10 2025 в 19:51
Проф. Ангелов: Социалните мрежи създават зависимост, подкрепям забраната им до 15 г.
Рюте се присмя за счупената руска подводница
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)
Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова от делото 'ЕвротоЛийкс' заради предубеденост (допълнена)
Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско
Галъп: ПП-ДБ и ГЕРБ увеличават подкрепата си