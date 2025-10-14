Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

Пеевски към Борисов: Да преформатираме управлението, пращам преговорен екип

OFFNews 14 октомври 2025 в 19:17 3738 3
председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски

Снимка БГНЕС
Делян Пеевски

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".

Това заяви председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, провокиран от изказването на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов час по-рано.

Пеевски призовава да не се стига до ситуация, при която България е в "ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ".

"А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание" - заяви още Пеевски.

Публикуваме пълния текст на позицията на Делян Пеевски:

"Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България.

Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори - напротив и ние го доказахме. А защото ДПС-НОВО НАЧАЛО е на висотата на отговорността към хората, към държавата. И затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт.

Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти.

Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност.

Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори.

Защото, още веднъж подчертавам, за нас най-важни са хората, най-важна е България. И ще поемем тази отговорност, защото сме на прага на влизането ни в Еврозоната, на прага на приемането на първия бюджет в евро, който трябва да отговори на всички очаквания и ангажименти към хората — за по-добри възнаграждения на учители, лекари, полицаи, военни, горски служители и земеделските служби, уязвими групи, ангажименти към общините, за осигуряване на по-добър живот на хората, ангажименти към младите хора и децата, към студентите, към възрастните и социално слабите.

Защото няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ППДБ, които са готови да пожертват всичко - и гражданския мир и демокрацията, в името на собствените си болни амбиции.

А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание на Република България."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3537

    3

    Деспин Митрев

    14.10 2025 в 20:28

    -0
    +0
    Никой не може без Баце :) Посолството и то не може - това сериозно го пиша...

    2020

    2

    baba Yaga

    14.10 2025 в 19:55

    -0
    +2
    Е не можеш да не признаеш майката, браво.

    3146

    1

    1215

    14.10 2025 в 19:51

    -0
    +4
    Заговорът на дебелунгите е в ход.
     