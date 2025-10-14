Пеевски към Борисов: Да преформатираме управлението, пращам преговорен екип

"Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението. Още тези дни ще излъча преговорен екип и очаквам покана от г-н Желязков, както бе заявено от г-н Борисов в неговото изявление, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори".

Това заяви председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски, провокиран от изказването на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов час по-рано.

Пеевски призовава да не се стига до ситуация, при която България е в "ръцете на фалшиви спасители като Радев, на лъжедемократи и виртуални измамници като ПП-ДБ".

"А що се отнася до поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ. Затова заявявам нашата готовност да подкрепим определения от ПП ГЕРБ и нейния председател г-н Борисов за председател на Народното събрание" - заяви още Пеевски.

Публикуваме пълния текст на позицията на Делян Пеевски: