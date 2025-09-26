Божанков: Къде са клетите копейки по случая с арестуваната в Русия българка

Депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев и Явор Божанков коментираха случая с арестуваната в Русия българка заради коментари в подкрепа на руснаци, биещи се на страната на Украйна.

Депутатът Явор Божанков написа: "Карбовски, къде си? “Възрожденци”? Радев предприе ли действия? Нещо каза ли? Клети копейки."

"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер", пише съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Ивайло Мирчев е отправил въпроси до външно министерство с молба за информация по казуса.