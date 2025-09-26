Божанков: Къде са клетите копейки по случая с арестуваната в Русия българка

OFFNews 26 септември 2025 в 16:15 1845 3
Явор Божанков, ПП-ДБ

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Явор Божанков

Депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев и Явор Божанков коментираха случая с арестуваната в Русия българка заради коментари в подкрепа на руснаци, биещи се на страната на Украйна.

Депутатът Явор Божанков написа: "Карбовски, къде си? “Възрожденци”? Радев предприе ли действия? Нещо каза ли? Клети копейки."

"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер", пише съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Ивайло Мирчев е отправил въпроси до външно министерство с молба за информация по казуса.

"И като говорим за държави - нашата държава къде е по този казус? Къде е МВнР? Къде са премиерите - и формалният, и почетният? За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита", пише във Фейсбук депутатът от ПП-ДБ.

    142

    3

    Октим

    26.09 2025 в 17:20

    -0
    +0
    Тези гадинки не са клети, а ПРОклети!!! И какво ги интересува „някаква“ истинска българка? Ако беше някоя ру卐ка смръдла, със сигурност щяха да щурмуват затвора, но в този случай мълчат като женски полови органи каквито са си по рождение!

    1948

    2

    craghack

    26.09 2025 в 16:46

    -0
    +3
    Много хубав въпрос. Нали са патриоти, защо не чувам викове и крясъци по повод ареста на нашата сънародничка?

    13905

    1

    gallinula

    26.09 2025 в 16:27

    -0
    +14
    Аз и друго искам да знам. Нова тв ще излязат ли с гръмко заглавие и в този случай? Или те са запазени само за когато Митрофанова нареди?
     
