Борисов: Има много добър синхрон между Радев, ПП и ДПС - Ново начало, бранят рушащи се държавни имоти

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов група леви партии, начело с президент популист, бранят рушащи се държавни имоти. По думите му има много добър синхрон между държавния глава Румен Радев, "Продължаваме промяната" и "ДПС - Ново начало".

Лидерът на ГЕРБ смята, че темата с имотите е "измислен повод" и не мисли, че някой е тръгнал да ги приватизира.

"Група леви партии, начело с президент популист, си измислят поводи по средата на лятото, бранят "с телата си" въпросните държавни имоти с отпаднала необходимост, но не става ясно от кого. Кой е тръгнал да приватизира? Какво е останало след разбойническата приватизация? Нужна е прозрачност и партньорство с частния сектор, за да не се рушат и буренясват държавни имоти", заяви Борисов пред журналисти в Айдемир, където присъства на тържествено освещаване на нов православен храм.

По думите му има много добър синхрон между Радев, ПП и "ДПС - Ново начало".

"От 15-20 години ГЕРБ е в различни видове управление. Пет правителства имаме. Има ли държавен имот, който да е продаден или приватизиран, а ние да се срамуваме? Битката в център-ляво е толкова голяма, че всеки ден си търсят повод... защото няма какво да правят...", посочи лидерът на ГЕРБ.

Той се похвали, че като премиер и кмет е дал на общините неща, с които се гордее.

"Пример са военните казарми в Стара Загора и Шумен, те бяха с отпаднала необходимост, а станаха приказни паркове и спортна зала. Има казарми по центровете на градовете - например в Пловдив. Седи обрасла и буренясла и не се ползва за нищо. Поликлиниката в Банкя се руши. Това е висша степен на държавна безстопанственост. Цяла Европа, Америка, Канада, Япония - работят на базата на частния сектор. Трябва прозрачна приватизация. Необходимо е публично-частно партньорство. Моята грешка е,че научих българите да карат без пари, от любов към хората", коментира Борисов.

Той посочи, че с ИТН и БСП са направили невъзможна управленска конструкция, "паянтова", и се изисква много висша политическа отговорност от останалите партии. Според Борисов "ДПС - Ново начало" няма да вървят в посока падане на правителството.

"Като не става, ще отидем на избори и всеки ще обясни на българите защо отива на избори", отбеляза Борисов.

Борисов каза, че се прекланя пред желанието на доброволците да помагат в гасенето на пожарите.