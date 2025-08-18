Затягат условията за туристически визи за САЩ

Посолството на САЩ у нас обяви, че от 2 септември ще има промени в изискванията за кандидатстване на туристически визи.
От тази дата Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю за виза тип B1/B2.
Според новите правилa повечето кандидати — включително деца под 14 и възрастни хора над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю.
Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца. Те ще могат да подадат документи по пощата, при условие че: повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата; навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза; кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство; нямат отказана виза и отговарят на условията.
Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю, уточняват от посолството.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Касим Дал подслушван по анонимка за атентат срещу Пеевски и Местан
Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
Bloomberg: Тръмп кара Зеленски да избира само от лоши варианти
Държавният секретар на САЩ Рубио заплаши Русия с нови санкции