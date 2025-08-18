Затягат условията за туристически визи за САЩ

Посолството на САЩ у нас обяви, че от 2 септември ще има промени в изискванията за кандидатстване на туристически визи.

От тази дата Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю за виза тип B1/B2.

Според новите правилa повечето кандидати — включително деца под 14 и възрастни хора над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю.

Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца. Те ще могат да подадат документи по пощата, при условие че: повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата; навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза; кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство; нямат отказана виза и отговарят на условията.

Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю, уточняват от посолството.