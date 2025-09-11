Заснеха мечка по улиците на Доспат

Мечка е заснета да се разхожда по улица в Доспат, каза за БТА секретарят на Община Доспат Веселин Калфов. Той посочи, че снимка от видео файла му е изпратен от Валентин Ашиков, който живее на улица „Георги С. Раковски".
По думите на Калфов мечката е със средна големина. Камерата е уловила животното в 03:00 часа посред нощ пред къщата на Ашиков.
През последните години сме нямали движение на мечки в района, това е първата, която се появява, каза за БТА Николай Кехайов - директор на Държавно горско стопанство - Доспат. От горското стопанство смятат, че става въпрос за една и съща мечка с тази, която е снимана преди два дни на язовирната стена. Тогава е подаден сигнал на тел. 112 и е извършена съвместна проверка с представители на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Смолян.
Евакуираха семейство от Севлиевско заради набези на мечки
„Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка, която навлиза в покрайнините на града. До този момент тя е засечена само с камери“, допълни Кехайов.
От РИОСВ – Смолян са дали предписание да се увеличи осветлението в района и да се поставят устройства, които да генерират шум, за да плашат мечката.
По данни на РИОСВ през месец август са извършени 31 проверки за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество или домашни животни, нанесени от защитения вид кафява мечка. Най-голям брой набези на мечка има село Две Тополи, община Баните, където са констатирани три щети.
