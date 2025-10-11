Започват проверки защо 800 хил. са с ТЕЛК

Държавата започва проверки заради колосалния брой хора с ТЕЛК - оценка от експертна лекарска комисия при увреждания и хронични заболявания, които намаляват трудоспособността. На база на тези решения пациентите получават обезщетения и имат право на облекчени условия на труд.

В България има близо 800 хиляди граждани с ТЕЛК. Толкова ли сме болни като нация, попита риторично социалният министър Борислав Гуцанов в интервю за bTV.

Социалното и здравното министерство правят работна комисия, която ще оцени защо броят на издадените ТЕЛК решения е толкова висок. Според Гуцанов не е логично цифрата да е толкова висока.

Увеличено майчинство?

Майчинството през втората година да стане 1100 лв., е предложил министърът на социалната политика. Министерството ще настоява обезщетението за майките, върнали се по-рано на работа, да стане 75%, а не както е до сега – 50%. Според Гуцанов тази промяна ще стимулира жените да се връщат по-рано на работа. Той уточни, че вярва, че ще убеди коалиционните партньори във властта, че това трябва да бъде направено. Работи за увеличаване на еднократната помощ за раждане на дете.

Помощи за наводненията

Вече са отпуснати пари за пострадалите от наводнението в Царево, за 24 часа са подадени 30 заявления. В „Елените“ предстои да стартира процесът в началото на следващата седмица. „До 1914 лв. могат да получават домакинствата, с нашето решение на МС – още 3000 лв. могат да получават, ако жилището е основно, и още 2500 лв. за покъщнина. Сумарно става 7500 лв.“, каза министърът.