Внимание: Няма задължение за подаване на нови декларации за такса смет в София

През последните дни се разпространява невярна информация, че всички граждани и фирми в София трябва до 30 септември 2025 г. да подадат нови декларации за такса „Битови отпадъци“ (ТБО), в противен случай ще бъдат глобени. Това не отговаря на истината, информират от Столична община.
Официалната позиция на Столична община гласи:
• Подаването на декларации не е задължително;
• Няма глоби или санкции за тези, които не ги подадат;
• Попълването или непопълването им няма да промени начина на изчисляване на ТБО за домакинства и бизнес след 1 януари 2026 г.
От 1 януари 2026 г. държавата предвижда въвеждане на нов принцип за изчисляване на ТБО – по метода „замърсителят плаща“, вместо по данъчна оценка. Национално решение за задължителна промяна обаче все още няма.
Затова в момента декларациите са пожелателни. Те целят единствено да съберат предварителна информация за начина на ползване на имотите и количеството отпадък, за да може Столичната община и Общинският съвет да подготвят най-справедливо решение за столичани.
Какво следва?
След като държавата вземе окончателно решение и Общинският съвет приеме промени в наредбата, ще бъдат обявени ясни правила и срокове за действията на гражданите и бизнеса.
Призоваваме жителите на София и представителите на фирмите да се информират единствено чрез официалните канали на Столична община и да не се поддават на слухове, които създават излишно напрежение, допълват от общината.
27.09 2025 в 18:27
