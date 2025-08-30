Унищожиха корозирал снаряд в Плевен

Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас в Плевен, съобщиха от министерството на отбраната.

Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна, транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд, открит вчера в частен имот в града.

Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев.

Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.

Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.