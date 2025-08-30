Унищожиха корозирал снаряд в Плевен

Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас в Плевен, съобщиха от министерството на отбраната.
Специализиран екип от 55 инженерен полк разузна, транспортира и унищожи 152 мм корозирал снаряд, открит вчера в частен имот в града.
Екипът в състав от 6 военнослужещи, действа под ръководството на лейтенант Светослав Славчев.
Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на 7 километра югоизточно от града.
Формированието действа на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора
Лодка с мигранти потъна в Средиземно море, минимум 49 се удавиха
Проф. Рачев: Време, опънато на въже. И септември ще става за море
До подпорния хотел: Фирма изсече гора за 200 000 лв., РИОСВ я глоби 3500 лв. и й разреши да строи хотел, защото вече няма гора