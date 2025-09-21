''Това е геноцид''. Плевенско сдружение започва национален протест заради липсата на вода

Протест пред плевенската община

Протест пред плевенската община

Плевенското сдружение „Контракорупция” ще инициира национален протест, обяви пред журналисти Драгомир Алексиев от сдружението по време на блокадата на първокласния път София – Варна в района на пътен възел „Абланица”.

"Проблемите с водата са само началото на един много по-голям протест на национално ниво, който предстои", каза Алексиев предаде БТА.

„Проблемът с безводието в цялата страна се дължи именно на корупцията и цялата тази безотговорност, която ние всички трябва да търпим. Е, няма да търпим повече! Тези местни протести ще нараснат в национални, най-вероятно ще бъдем ние инициаторите за национален протест, защото започват да се надигат и други общини”, каза още Алексиев. Той допълни, че безводието ще доведе и до значителни проблеми с храните, защото земята без вода не ражда. Да нямаш 20 часа на ден вода през 2025 г., това е геноцид", посочи плевенчанинът.

Над 30 протестиращи пристигнаха от Плевен с автошествие с трибагреници на пътен възел „Абланица” и блокираха за час движението по първокласния път София – Варна. Те застанаха на платното с транспаранти и плакати с надписи „Протест срещу умишлените бездействия на институциите”, „Корупцията унищожава Плевен”, „Плевенчани не просим, а настояваме за достойни условия за живот в 21-ви век”, „Плевен е жаден не само за вода, а за справедливост и наказани” и др.

Протестиращите призоваха шофьорите на спрените автомобили да се присъединят към протестите, защото когато гори дворът на съседа, утре ще се подпали и техният. Те скандираха „Елате с нас, протестът е за вас!”.

Няколко души слязоха от колите и ги подкрепиха. Сред тях беше и Асен Маринов - кмет на село Виноград, община Стражица, който заяви, че в техния район има същия проблем – вече трета година вода има по четири часа дневно, през останалото време чешмите са сухи. „Имаме проект за около 8 млн. лв., чакаме финансиране, за подмяна на ВиК инсталацията, която мисля, че е създадена през 1937 г. Досега нищо не е подменяно”, каза пред медиите Маринов.

Шофьор заяви пред БТА, че му пречи, че движението е спряно; по принцип подкрепя плевенчани, но не знае от тях какво зависи; трябва на държавно ниво да се вземат решения.

В средата на протестните действия плевенчани осигуриха 10-минутен коридор, в който образувалите се колони бяха пропуснати. Повечето от преминаващите покрай тях водачи изразиха подкрепата си с автомобилните клаксони и вдигнати палци.

