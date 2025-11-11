Терзиев за боклука: Овладяхме криза, която изглеждаше невъзможна

Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод сметосъбирането в Люлин и Красно село.

Столичното предприятие за третиране на отпадъци – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система. Заводът е произвел за 2025 година над 100 000 тона RDF гориво, приходите от рециклируеми материали надхвърлиха 1,7 млн. лв., а депонираните отпадъци намаляха в пъти и продължават да намаляват. Това означава по-малко боклук под земята, по-чиста околна среда и повече пари, върнати в бюджета на София, каза Терзиев.

"Когато политическите ни опоненти говорят за сметосъбирането в Люлин и Красно село като за криза, удобно пропускат да отбележат в какво състояние заварихме системата в София. Заварихме град, който беше на ръба на екологична криза – депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята. Това беше реална заплаха за реална криза. Поехме отговорност да променим системата, започвайки от нейния край, който остава невидим за хората. Затова за мен темата за управлението на отпадъците не е просто административна – тя е лична и вече е свързана с успех, който вярвам, че е устойчив" - заяви кметът.

"Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси. Надяваме се на същата подкрепа, каквато Столичният общински съвет вече даде за „Софекострой“. Вярваме, че сега всички ще застанат зад предприятието, което се доказа в най-трудните моменти – зад СПТО, заводът, който изнесе кризата в Люлин и Красно село на гръб и не спря нито за ден. Да, имаме още неудобства и трудности. Но вече имаме и система, която работи. И хора, които вярват, че промяната не е лозунг, а ежедневна работа. Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси" - каза още Васил Терзиев.