Св. Андрей иска боб, леща или царевица на масата, за да изгони дългите нощи

Църквата почита днес паметта на свети ап. Андрей Първозвани. Имен ден празнуват Андрей, Андрея, Андриян, Андро, Храбър и Първан.

Името Андрей означава „мъжествен, здрав, кален”. В народната традиция този ден е по-известен като Андреевден и се свързва с прехода между есента и зимата.

Апостол Андрей е първият от 12-те апостоли, когото Исус повикал, за да тръгне с него.

Андрей жадувал за божествената истина още от най-ранна възраст. Когато в Юдея се появил Йоан Кръстител, той станал един от неговите ученици. Един ден Йоан посочил на Андрей минаващия през народа Исус и му казал: “Ето агнеца Божи!”. Когато чул това, Андрей тръгнал след Христос и прекарал с него целия ден. След това намерил брат си Симон (Петър) и му съобщил за идването на Спасителя.

В народната традиция този ден се нарича още Едрей, Едрин или Мечкин ден. Народът е вярвал, че Свети Андрей е покровител на мечките. Преданията разказват, че светецът идва, яхнал мечка, и прогонва дългите нощи. Според народното вярване от 30 ноември започва нарастването на деня.

На трапезата се слагат боб, леща, царевица, жито и други зърнени храни, защото те са символ на плодородието. Всеки трябва да хапне от варивото, за да е здрав през годината и да му наедрява късметът като варено зърно.