Слънчево начало на деня, облаци и слаб дъжд в следобедните часове

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а през втората половина на деня високата и средната облачност ще се увеличи и вплътни, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°.
На отделни места в Рило-Родопската област и югоизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и временно умерен вятър от изток-югоизток.
Над планините ще има значителна висока и средна облачност. На отделни места в Рило-Родопската област ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.
По Черноморието сутринта ще има намалена видимост. Облачността ще е разкъсана висока и средна, по-значителна в следобедните часове. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°.
