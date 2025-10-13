Промяна в закона: Затвор за изхвърлянето на големи количества боклук на неразрешени места

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.
Това предлага министерството на правосъдието с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми.
Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило подкрепа.
В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.
МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.
"Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда" - заявиха от министерството на правосъдието.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
2
13.10 2025 в 18:52
1605
1
13.10 2025 в 18:43
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
ИТН оттегли законопроекта си. Слави Трифонов: Съмнявам се, че Борисов го е чел
Забрана на социални мрежи за деца до 15 г. предлага министър Вълчев
''Хамас'' освободи всички 20 живи заложници
ОИК-Пазарджик отчита 35,09% активност
Руска подводница изплува край бреговете на Франция