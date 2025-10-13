Промяна в закона: Затвор за изхвърлянето на големи количества боклук на неразрешени места

OFFNews 13 октомври 2025 в 18:30 461 2
Изхвърлянето на големи количества отпадъци на неразрешени места става престъпление

Снимка Getty Images
МП предлага: Изхвърлянето на големи количества отпадъци на неразрешени места става престъпление

Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление, което ще се наказва с лишаване от свобода и с глоба.

Това предлага министерството на правосъдието с изготвени промени в Наказателния кодекс, които допълват съществуващи норми.

Ангажиментът за криминализирането бе публично оповестен от министър Георги Георгиев миналата седмица и обявен от премиера Росен Желязков вчера, по време на среща с НСОРБ, където предложението е получило подкрепа.

В момента наказателният ред обхваща само субекти, които имат задължения по управлението на отпадъци. А изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места сега е само административно нарушение, което се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

МП предлага изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората или причинява немаловажни вреди за природата, да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв.

"Така се транспонира европейска директива, но най-вече се предлага решение на сериозен и актуален проблем, свързан със здравето на гражданите и опазването на околната среда" - заявиха от министерството на правосъдието.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    142

    2

    Октим

    13.10 2025 в 18:52

    -0
    +0
    За това наистина трябва затвор, ако не и по-тежка мярка! А не за измишльотините на учинДОЛНАТА мумия и цървуланковците около него!

    1605

    1

    Mumko

    13.10 2025 в 18:43

    -0
    +0
    А дано, ама надали.
     
    X

    Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев