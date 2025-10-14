Проф. Рачев: Нахлува по-хладен въздух, цялата седмица ще е по-студена

Другата седмица ще паднат листата, има по-малко светлина, обясни климатологът

Днес нахлува малко по-хладен въздух, в Царево паднаха валежи 20 литра на квадрат, каза проф. Георги Рачев по бТВ. Нормално, динамично, променливо време, есен е, обясни климатологът. 

Цялата седмица ще е по-студена, допълни той. 

От петък до неделя в София ще вали, следващата седмица - точно по Димитровден, според европейския модел ще е дъждовно, американският е по-обран, обясни климатологът. 

Както казваше Ленин - Две напред, една назад, да си оставим възможности, каза още той. 

Другата седмица ще паднат листата, защото ще има по-малко светлина, прогнозира проф. Георги Рачев. 

