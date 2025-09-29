Поредна българска гражданка е задържана в Русия (обновена)

Българска гражданка е задържана от органите на МВР на Руската федерация, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА.

Според получената в Посолството на Република България в Москва предварителна информация, задържането е по подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация (мошеничество – чрез измама или злоупотреба с доверие).

Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната, посочиха още от министерството.

Самоличността на жената не се обявява, не са ясни и обстоятелствата, които са довели до ареста ѝ.

Това е нов случай на арест на българска гражданка в Русия, след като стана ясно, че 32-годишна жена е била осъдена на 3 години в наказателна колония заради проукраински коментари в Telegram.

До този момент МВнР не е реагирало с позиция по повод осъждането на предишната задържана и осъдена Росица Георгиева.

Както OFFNews писа, преди дни българската гражданка и жителка на Волгоградска област в Русия Росица Георгиева е задържана и осъдена.

Според информацията срещу Росица Георгиева е образувано дело за "оправдание на тероризма". Повод за тях стават нейни коментари през март и ноември 2024 година под постове за дейността на "Руския доброволчески корпус", воюващ в рамките на украинската армия.

На 9 септември 2025 година съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.