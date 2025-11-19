Полицията хвана имянар с металотърсач край село Горно Абланово

53-годишен мъж от Русе е заловен да работи с металотърсач в земеделска нива край село Горно Абланово.
Проверката е извършена в понеделник следобед по време на полицейска акция срещу незаконни дейности, свързани с културно-историческото наследство.
Полицаите установили мъжа в момент, в който използвал металотърсач и лопата, а в нивата били открити няколко прясно изкопани дупки.
При последвало претърсване на адреса му е намерена монета с неправилна форма и "белези, характерни за културно-историческа ценност", съобщават от МВР.
Материалите по случая са докладвани в прокуратурата, русенецът е разследван за незаконно търсене на културно-исторически ценности.
