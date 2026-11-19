Усмихнат офицер във военна униформа носи "ядреното куфарче" на Владимир Путин по време на неговото посещение в Китай, показват кадри на руската държавна телевизия, разпространени от световните медии.
На краткото видео се вижда как репортерът от руската телевизия Russia-1 пита военния от свитата на Путин в Шънджън дали това в ръцете му е ядреният куфар, известен като
"Чегет". Униформеният отговаря с "Да, точно той".
Руският президент пристигна във вторник в Шънджън, Китай, за срещата на върха на 21 членове, по време на която ще се проведе дългоочакваната тристранна среща с китайския и американския му колеги Си Дзинпин и Доналд Тръмп.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-1338
3
19.11 2026 в 13:19
3100
2
19.11 2026 в 11:45
Единият посрешнат със химн и прегръдка, ''другаря'' от накакво кумунде и музика на Чайковски, на общата снинка СИ и дони, а ''другаря до жената на Си, турен на оделна маса като, че като обикновен гост..
Ще се прибере от Китай с обещания за ''вечна дружба''' от страна на СИ и нищо повече!..
А със донката ще се чуе, но и там няма е нищо особено освен че, нарече руския президент „приятел“ и похвали неговия прессекретар Дмитрий Песков за „добрата му работа“.
Но като си познаваме ''миротвореца'' денс снесе едно утре друго, ще чакаме да приключи срещата..
305
1
19.11 2026 в 11:31
САЩ към Кремъл: Това може да е последният шанс за мир с Украйна, идват демократите
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления
Нова украинска атака спря движението на влакове по Кримския мост
С бокс и метална тръба: Петокласници пребиха съученик
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления
С бокс и метална тръба: Петокласници пребиха съученик