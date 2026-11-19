Усмихнат офицер във военна униформа носи "ядреното куфарче" на Владимир Путин по време на неговото посещение в Китай, показват кадри на руската държавна телевизия, разпространени от световните медии.

На краткото видео се вижда как репортерът от руската телевизия Russia-1 пита военния от свитата на Путин в Шънджън дали това в ръцете му е ядреният куфар, известен като

"Чегет". Униформеният отговаря с "Да, точно той".

Руският президент пристигна във вторник в Шънджън, Китай, за срещата на върха на 21 членове, по време на която ще се проведе дългоочакваната тристранна среща с китайския и американския му колеги Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

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