МОН подкрепя създаването на национално представителство на учениците

Министерство на образованието и науката подкрепя създаването на национално представителство на ученическите съвети и стартира работа за регламентирането му в нормативната уредба. Това стана ясно от среща на министъра на образованието Красимир Вълчев с представители на ученически парламенти и съвети и на Младежкия форум.

Според Вълчев при създаването на новата огранизация може да се стъпи на опита на Националното представителство на студентските съвети, а всички текстове ще бъдат разписани заедно с учениците:

„Това е инициатива, която от много години коментираме и от общата ни ангажираност зависи да я облечем в смисъл“, каза той.

По думите му има много въпроси, които трябва учениците да обмислят и да предложат – кой да може да бъде избиран, кога да се придобива право на глас и др. Той се ангажира, че МОН ще подкрепи ученическите идеи така, че да залегнат в законовата и подзаконовата уредба, за да бъде това организация с реално участие във формирането на политиките в образователната система.

„Националното представителство на студентските съвети през годините се утвърди като коректив на министерството в областта на висшето образование. Надявам се същото да постигнем и с ученическа национална организация, но тук има много повече организационни предизвикателства“, каза още Красимир Вълчев.

Той призова младите хора никога да не допускат да бъдат употребявани за политически цели и да отстояват последователно идеите си.

Учениците заявиха, че вече обсъждат варианти за функционирането на подобна организация, устав, органи на управление и взаимодействие между училищата. Те подчертаха и че ученическото самоуправление е сред най-успешните инструменти за приобщаване на проблемните младежи, намаляване на агресията и обмяната на идеи и ценности.

В срещата участваха заместник-министрите Наталия Михалевска, Емилия Лазарова и Петър Николов, председателят на Национален младежки форум Атанас Радев и Виктория Трифонова, Дамян Будинов и Елица Манева от Софийски ученически съвет, Силвия Аврамова и Димитър Фердинандов от Национален ученически парламент, както и Христо Томов от организацията „Младите решават“.