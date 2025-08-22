Ловеч отбеляза 148 години от своето Освобождение

На 22 август 2025 г. Ловеч почете 148 години от своето Освобождение и началото на местното самоуправление.

Програмата започна в 9:00 ч. с панихида за загиналите за Освобождението на Ловеч и поднасяне на цветя на паметника в двора на храм „Света Троица“. В 9:30 ч. бяха поднесени венци и цветя на знакови за историческата памет места – паметната плоча на Цачо Шишков, Кървавия паметник в кв. „Дръстене“, паметника на Гложенеца в парк „Стратеш“, Черния паметник, Белия паметник, както и паметниците на Алеята на българо-руската дружба.

Снимки: Община Ловеч

Тържественият военен ритуал и гражданското поклонение се състояха на площад „Тодор Кирков“. В словото си кметът на Община Ловеч Страцимир Петков каза:

„Събитията от 22 август 1877 г. са неразривна част от паметта на нашия град – денят, в който Ловеч е освободен от османско владичество и в който се поставя началото на местното самоуправление. Днес отдаваме почит на стотиците воини, които са жертвали живота си, за да може нашият град да заживее свободно.“



Сред официалните гости бяха народният представител Иван Иванов, заместник-началникът на отбраната на Република България генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник областният управител на област Ловеч Нели Читинова, полковник Николай Николов – началник на Щаба за командване на логистична поддръжка – София, заместник-кметовете на Община Ловеч Цветелин Винчев и д-р Алдин Начков, началникът на военно формирование 24480 – Ловеч, подполковник Дончо Игнатов, директорът на Областната дирекция на МВР – Ловеч, старши комисар Дончо Манов, както и директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, комисар Радомир Радев. Присъстваха още представители на институции, общински съветници и граждани.

Венци и цветя поднесоха представители на държавни и местни институции, политически партии, неправителствени организации, ученици и граждани. Участие взеха Общинският духов оркестър с ръководител Тотко Рогашки.

Историческата памет за боевете при Ловеч остава жива вече 148 години. Тежките сражения на 20, 21 и 22 август 1877 г. струват живота на 1675 руски офицери и войници, а от безчинствата на редовната турска войска и башибозука загиват около 2600 българи. Въпреки жертвите, този ден бележи началото на свободния живот на Ловеч и поставя основите на местното самоуправление.