Камион се запали на Прохода на Републиката, движението е затруднено

OFFNews 02 ноември 2025 в 13:43 339 0
Снимка БГНЕС/Светлана Димитрова
Камион се запали на Прохода на Републиката в посока Стара Загора, съобщи Нова. Образувало се е километрично задръстване в двете посоки.

Движението се регулира от полицията.

Запалена е и гора. На мястото на инцидента има две пожарни.

