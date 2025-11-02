Камион се запали на Прохода на Републиката, движението е затруднено

Камион се запали на Прохода на Републиката в посока Стара Загора, съобщи Нова. Образувало се е километрично задръстване в двете посоки.
Движението се регулира от полицията.
Запалена е и гора. На мястото на инцидента има две пожарни.
