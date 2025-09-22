Как Велико Търново отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта (галерия)

Честваме 117 години от обявяването на Независимостта на България. Велико Търново е център на тържествата днес.

Празничният ден започна с литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, оглавена от Никополския епископ Матей, и последващ водосвет за освещаване на знамената.

Днес - както и преди 117 години - Велико Търново е център на националното честване. Историческата и духовна столица на България за пореден път доказва, че пази, почита и предава традициите и е стожер на националната памет и гордост. Ние прекланяме глава пред делото на нашите предци и уверено заявяваме: делото им живее, независимостта е вечна, България е свободна, каза в речта си по повод големия празник кметът на града Даниел Панов.

Част от официалните гости на събитието бяха и депутати, сред които и председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

В „Св. Четиридесет мъченици“ е обявена Независимостта на България - на 22 септември 1908 г. от цар Фердинанд. Беше проведена и възстановка на пристигането на царя в града и прочитането на известния „Манифест към Българския народ “:

„…Вдъхновен от това свято дело и за да отговаря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този наш акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“, гласи част от манифеста.

До църквата „Св. Четиридесет мъченици“, паметник на културата, се намира и гробът на цар Калоян. На гроба му днес поставиха множество цветя.

Поне хиляда души се включиха в голямото шествие от крепостта Царевец до паметника „Майка България“. Участници в шествието бяха и учениците от различни училища в старата българска столица.

В църквата-музей „Св. Четиридесет мъченици“ имаше и историческа беседа „Как търновци посрещнаха Независимостта”, в която беше разказана историята на Деня на Независимостта и на самата църква, станала през вековете център на много исторически събития. Храмът е построен в чест на победата при Клокотница на цар Иван Асен II над Теодор Комнин на 22 март 1230 г.

В 18 часа предстои и голямото Търновско хоро с участието на Капански ансамбъл.