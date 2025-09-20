Как се маха дъвка от дреха

За да премахнете дъвка от дреха, може да използвате няколко доказано ефективни метода, подходящи за различни видове тъкани и ситуации. Те са лесни и не изискват специална подготовка или скъпи препарати.

1. Замразяване с лед или във фризер

Поставете дрехата с дъвката в найлонов плик и я сложете във фризера за поне час-два. След като дъвката се втвърди, внимателно я изстържете с тъп нож или шпатула. Ако не може да се замрази цялата дреха, наложете кубче лед върху дъвката за 10-15 минути и после изстържете леко.

Методът е подходящ за естествени материи (памук, лен) и детски дрехи.

2. Топлинна обработка с ютия

Обръщате дрехата така, че дъвката да е обърната към парче картон, хартия или марля, поставено отдолу. Гладете върху парчето с включена ютия. Под въздействието на топлината залепеното се разтапя и полепва по картона. След това изперете дрехата.

3. Гореща вода или оцет

Залейте мястото с вряла вода или горещ оцет, оставете няколко минути и изстържете с четка за зъби. След това изперете дрехата. Методът е по-подходящ за здрави материи (не за вълна и деликатен текстил).

4. Течен сапун или спирт

Обработете залепналата част с обилен слой течен сапун, изчакайте малко, след което старателно изстържете с четка или тъп нож. За по-упорити петна от дъвка може да използвате спирт или лакочистител, нанесени с тампон, за да омекнат остатъците от дъвката, след което отново внимателно избършете.

Ето няколко важни съвета:

Не търкайте силно веднага, за да не втриете дъвката по-надълбоко.

Действайте максимално скоро след залепването.

Избягвайте горещи методи при вълнени и деликатни тъкани – предпочитайте замразяване.

Тези методи са подходящи и за домашно почистване и лесно приложими при упорити петна по дрехи на деца и възрастни.

За почистване на петна от дъвка по текстилните тъкани безопасно могат да се използват химикали и препарати. Например препарати с иновативни формули, специално предназначени за премахване на петна от химикали и лепила.

Сода бикарбонат, кислородна вода и препарат за миене на съдове – комбинация, която е подходяща за детски и бебешки дрехи. Тези съставки са хипоалергични и безопасни за деликатни тъкани. След нанасяне се оставя да подейства и след това се изплаква и пере.

Алкохол на водна основа (водка, одеколон, препарат за прозорци на алкохолна основа) може да се използва за премахване на дъвка, но с повишено внимание при цветни и деликатни тъкани, за да не ги увреди. Важно е да се тества на незабележимо място преди употреба.

Лакочистител с ниско съдържание на ацетон също може да се използва, но не е препоръчителен за деликатни или синтетични тъкани, отново с предварително тестване.

Специализирани замразяващи спрейове за дъвка (като Gumex) също са безопасни, тъй като позволяват заледяване и лесно отстраняване без химично проникване.

Най-общо, безопасните химикали за почистване на дъвка от текстил са тези, които не съдържат агресивни избелващи съставки, силни разтворители и не увреждат структурата и цветовете на тъканите.