И днес ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират.

Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен в 16 области от страната. Предупреждението от втора степен е за областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

За останалата част от страната е в сила жълт код за снеговалежи и ниски температури, а в отделни области от Североизточна България има предупреждения и за силен вятър.

По цялото Черноморие е обявен и червен код за силен вятър и силно морско вълнение. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи.

Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде облачно. Ще има виелици и навявания, както и условия за измръзване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 3°, на 2000 метра - около минус 6 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие с прекъсване ще вали дъжд, примесен със сняг. Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.

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