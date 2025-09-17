Фериботът Оряхово-Бекет тръгва отново от утре

Фериботът Оряхово-Бекет отново започва работа от утре (18-ти септември) в 8:00 часа, предаде БТА.

Курсът по река Дунав ще се изпълнява от един кораб на всеки два часа.

При струпване на превозни средства, курсовете ще се правят без изчакване.

Фериботът, който свързва българския бряг с Румъния, спря работа на 2-ри юли заради критично ниско ниво на река Дунав.

От Фериботния комплекс „Оряхово-Бекет“ припомниха тогава, че миналата година са спирали работа два пъти за по пет дни, отново заради ниското ниво на водата.