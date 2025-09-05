Експерти призоваха премиера да спре поръчката за 1000 нови коли за МВР

Интитутът за пътна безопасност призова премиера Росен Желязков да спре обществена поръчка за закупуване на автомобили и мотоциклети от МВР с пари от Фонд "Пътна безопасност". 

Тя предвижда закупуване на 1000 автомобила и 285 мотоциклета на обща стойност над 126 милиона лева. Тези средства не идват от бюджета на МВР, а от Фонд „Пътна безопасност", който се финансира от глобите на българските граждани и има една единствена цел – реално повишаване на безопасността на движението по пътищата, пишат от ИПБ. 

От Института твърдят, че през миналата година от същия фонд са били закупени още 463 автомобила и така за две години "Пътна полиция" придобива над 1740 МПС, а общият й състава е 1710 души в цялата страна.

На практика това означава по едно МПС за всеки служител, коментират от ИПБ. 

Дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100. Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда, обясняват от Института. 

Според тях "още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане. Това е подход, който изключва прозрачност и повишава съмненията в злоупотреба".

Сметната палата вече извършва одит на разходването на средствата от Фонда, което е показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на тези действия, твърдят от ИПБ. 

В Отвореното им писмо се казва: 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Призоваваме Ви:

1. Да прекратите незабавно обществената поръчка № 00752-2025-0042;

2. Да изчакате резултатите от одита на Сметната палата, преди да бъдат похарчени още средства от Фонда;

3. Да инициирате широк обществен и експертен дебат за това как да се използват парите от глоби, така че те да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР.

Парите на гражданите трябва да се използват по предназначение, прозрачно и с грижа за обществения интерес. Институтът за пътна безопасност ще продължи да следи случая и ще информира както българските, така и европейските институции.

    случайно прочетох

    05.09 2025 в 12:35

    Eeee, наср@ха се, ве! При всичките жертви по пътищата тия 1710 служители явно не си вършат работата! Да им се проверят доходите и разходите, да се проверят на полиграф за корупция и НИКАКВИ наши пари да не се харчат за тях, докато не приключи прочистването!

    avitohol

    05.09 2025 в 11:37

    е то премиера слънце Тиквун кара джипка на горското 2 години вие ся издребнявате.

    Деспин Митрев

    05.09 2025 в 11:33

    Мръсна, крадлива сган!
     
