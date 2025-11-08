Десислава Банова опроверга слух, че е напуснала Плевнелиев

Десислава Банова обори клюка, че тя и съпругът и Росен Плевнелиев се развеждат. 

Слуховете бяха, че тв водещата се е изнесла от общото им жилище и се е преместила в друго с децата. Днес обаче тя опроверга слуховете, като качи в социалните мрежи снимка със съпруга си.

Описанието е кратко и многозначително: "Любов и светлина".

Бившият президент и журналистката се ожениха през 2018 г. Двамата имат син на име Йоан.

