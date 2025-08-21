Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Храната беше от кетъринг меню

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници, заяви, че храната е била осигурена от кетъринг от село Ябланово.

Над 100 души са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след сватбено тържество с около 750 гости в Сливенско, съобщиха вчера (20.08) от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Булката Илмие Чауш, която също е настанена в болница във Варна заедно със съпруга си, поясни пред бТВ, че храната не е правена в домашни условия.

"Храните на нашето тържество не бяха домашно приготвени от нас или от наши близки. Те бяха изцяло осигурени и приготвени от кетъринг от село Ябланово. Отговорността за храната е изцяло тяхна", казва Илмие.

По думите ѝ тя и съпругът ѝ също са в лошо състояние.

"Фирмата, която бяхме наели, организира всичко за нашето тържество – цялото меню, напитките – безалкохолно, вода, шатрите, столовете, приборите", разказа булката.

Менюто е включвало две кюфтета, пилешка пържола, картофи, ориз и зелева салата.

На сватбата всичко е било наред. А първото оплакване дошло от младоженеца. След това и гостите започват да споделят за повръщане, диария, висока температура.

Илмие Чауш посочи, че от РЗИ са взели проби от сервираната храна.

Предстоят да се направят изследвания. По думите на булката хора в тежко състояние няма.

Тя изрази огорчението си от неприятния развой в празничния ден и заяви, че когато резултатите станат готови – всичко ще се изясни.

По думите ѝ в медийни публикации е имало твърдения за починали хора, но на Илмие Чауш категорично отрече това да е вярно.

Жената разказа още, че когато са опитвали да се свържат с кетъринга, оттам първоначално не вдигали телефона. При позвъняване от страна на нейния баща обаче, който реагирал гневно – започнали да се оправдават.

По думите на жената организаторът е започнал да се укрива.