Голяма сватба в Сливенско напълни с отровени пациенти болници в 6 области

OFFNews 20 август 2025 в 13:21 7498 3
БАБХ

Снимка БАБХ
От съществено значение е новозаболелите своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, посочва БАБХ.

Над 100 души са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след сватбено тържество с около 750 гости в Сливенско, съобщава Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Към момента 66 от гостите са настанени в болници в шест области - Сливен, Търговище, Велико Търново, Шумен, Варна и Ямбол. Състоянието им е "умерено увредено".

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Тържеството се е състояло на 17 август.

Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите.

От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, допълват от БАБХ.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    24568

    3

    dolivo

    20.08 2025 в 16:00

    -0
    +0
    Норовирус, салмонела, или обикновен хепатит?

    3141

    2

    1215

    20.08 2025 в 15:48

    -0
    +0
    Явно са били научни сътрудници от БАН.Те имат навик да не си мият ръцете.

    15925

    1

    bls

    20.08 2025 в 15:37

    -0
    +4
    "750 гости в Сливенско" - познайте ..
     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)