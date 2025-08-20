Голяма сватба в Сливенско напълни с отровени пациенти болници в 6 области

Над 100 души са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след сватбено тържество с около 750 гости в Сливенско, съобщава Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Към момента 66 от гостите са настанени в болници в шест области - Сливен, Търговище, Велико Търново, Шумен, Варна и Ямбол. Състоянието им е "умерено увредено".
Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.
Тържеството се е състояло на 17 август.
Сформиран е екип от служители на РЗИ Сливен и ОДБХ Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.
Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие, същото е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от консумирана на мероприятието храна, предоставена от организаторите.
От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, допълват от БАБХ.
