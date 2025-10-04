30 часа по-късно: Отново отвориха прохода ''Петрохан''

OFFNews 04 октомври 2025 в 17:12 248 0
Възстановено е движението през прохода

Снимка АПИ
Възстановено е движението през прохода "Петрохан" след обилните снеговалежи в първите дни на октомври.

Проходът беше затворен още вчера в 7:30 сутринта, тъй като имаше дървета и клони, затрупани от сняг, които можеха да паднат върху пътното платно.

Екипи на пътноподдържащата фирма са изчистили над 30 сантиметровата снежна покривка от пътното платно.

От пътя, и в близост до него, са премахнати големи количества паднали клони и дървета.

 

