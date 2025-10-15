Почина соул изпълнителят Д'Анджело

Легендарният соул музикант и носител на грами Д'Анджело си отиде на 51 години от рак на панкреаса.
Певецът на „Brown Sugar", чието истинско име е Майкъл Д'Анджело Арчър, почина в Ню Йорк, съобщиха семейството му и бившият му мениджър.
Д'Анджело не бе обявил болестта си публично, но се е лекувал от няколко месеца. Семейството му публикува изявление, в което потвърждава смъртта му и изразява благодарност за наследството, което той оставя след себе си.
Влиятелният певец е известен като пионер на нео-соул музиката - жанр, който съчетава R&B с други видове музика, включително хип-хоп и джаз.
Трите му албума печелят общо четири награди "Грами".
Бионсе благодари на Д'Анджело за музиката му на своя уебсайт: "Ти беше пионерът на нео-соула, който промени и трансформира ритъм енд блуса завинаги", написа тя, "Никога няма да те забравим."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС (видео)
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница
БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения
Още двама анонимни свидетели са разпитани по делото срещу Благомир Коцев