МС даде 34 млн. лв. за сценични изкуства

Министерският съвет отпусна финансиране в размер на 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, каза министърът на културата Мариан Бачев на брифинг в Министерския съвет.

Според министър Бачев средствата, предназначени за театри, опери, филхармонични дружества и други културни институти, са естествено продължение на политиката на грижа към целия сектор.

Това са допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика, посочи още той.

Според министър Бачев с днешното решение на правителството се „разсейват всякакви спекулации, че ще се закриват театри и ще се замразяват трупи“.

Министърът припомни също, че се работи и по ревизиране на методиката за субсидиране на държавните културни институти, които са на делегиран бюджет.

