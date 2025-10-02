Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие

Таня Станева е бесарабска българка, украинска културна деятелка, журналистка, основател и продуцент на ежегодния Международен фестивал за етнографски филми „OKO“.

Откриването на тазгодишния фестивал в София е на 3 октомври. Кинофестивалът продължава до 11 октомври. Чуйте един разговор, изпълнен с много емоция, лични истории от войната, разказ за традициите и обичаите на бесарабските българи в Украйна. Засегнахме и въпроса как войната променя обикновения човек и как пропагандата действа като информационно оръжие, промивайки мозъци.

Таня с болка споделя опита си от живот в постоянни бомбардировки и въздушни нападения. Тя смята, че с културата, с киното може да се противопостави на войната, на злото, на руската пропаганда.

Агресорът просто убива, без да пита, за диктаторите няма закони, няма правила. “Агресорът никога не пита чакаш ли го на гости с оръжие, не го ли чакаш, готов си или не си готов”

Фестивалът е "културното оръжие, което бие в сърцето и в ума. Хората не могат да разберат по новините, по голи цифри и статистики и факти истинската ситуация, да я усетят със сърцето си, да могат да си представят как е наистина. А филмите дават тази възможност. Аудиовизуалният продукт е един от най-добрите продукти да потопи човека в атмосферата, в историята, която се разказва на екрана. Затова аз много вярвам, че това е най-доброто оръжие и винаги така казвам: че колкото повече такова оръжие ще имаме, толкова по-малко войни ще имаме".

Фестивалът "ОКО" тази година започва с филма "Мъртва китка" – документален филм за културата и зимните ритуали на българите в Украйна и как те са засегнати от руската военна агресия.

