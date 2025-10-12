Китайката Сюли стана звезда в ТикТок с песни на български (видео)

В новия епизод в рубриката "Чужденци в България" в подкаста на OFFNews Ви срещаме със Сюли – родена в Китай, израснала във Франция, а днес - влюбена в България. От началото на Ковид пандемията тя живее тук и с усмивка нарича страната ни свой дом.

Сюли говори френски, английски, испански и с всеки изминал ден подобрява българския си език. След пандемията тя и съпругът ѝ решават да сменят държавата и избират именно България – заради свободата, топлите хора и по-спокойния начин на живот.

"Във Франция след Ковид всичко беше затворено. А в България хората живееха нормално, имаше свобода. Решихме да започнем нов живот тук", споделя тя.

Първоначално започва да учи българския език сама, с помощта на песни. А първите си приятели намира в едно читалище, където я канят да започне да пее в хор. Така неусетно се потапя в българската култура – с песните, празниците и усмивките на хората. Днес участва в цели шест хора, а музиката ѝ става мост между култури и езици.

Освен да пее в хор, Сюли има и друго хоби - да качва кавъри на български и чужди песни в социалната мрежа ТикТок. Синът ѝ я убеждава да започне да качва песните си там, за да бъде по-разпознаваема и сред чужденци, и сред българи. Кратките ѝ видеа, които започват като хоби събират над 13 милиона гледания и стотици хиляди харесвания. Извън TikTok продължава да пее класическа, православна и народна музика, която описва като „музика от друг свят“. Сюли не е очаквала, че ще бъде приета толкова топло от потребителите в социалните мрежи. Въпреки че под песните ѝ има негативни и подигравателни коментари, тя не се влияе от тях. За нея най-важното е, че чрез музиката си дава радост и получава любов от хората, които харесват творчеството ѝ.

"Аз започнах да пея късно – след смъртта на баща ми. Музиката ми помогна да излекувам болката. Сега пея, за да давам любов и щастие на хората", казва тя.

Сюли обожава българските традиции, особено имените дни и празника Баба Марта. Споделя, че ѝ харесва идеята всеки да има свой специален ден и да получава поздравления по името си. Мартеницата пък ѝ се струва прекрасен символ на приятелството и началото на пролетта, нещо, което във Франция липсва, казва тя с усмивка.

Любопитството ѝ към българската култура се пренася и на трапезата – обича домашните ястия, но най-много шкембе чорбата. Обича и пазарите с пресни продукти, които описва като богати на вкус, пресни и натурални.

Сюли вярва, че ще остане в България завинаги. Има апартамент в София и къща в малко село край Павликени, където мечтае за семпъл и спокоен живот, заобиколена от музика и приятели.

"Хората тук са честни и автентични. Невинаги се усмихват, но са истински - и това ми харесва най-много", казва тя.

Как една французойка с китайски корени се влюби в България, за животът ѝ тук, как учи езика само чрез песни и защо вярва, че музиката може да лекува – вижте във видеото. А в края ще чуете и нейното изпълнение на любимата ѝ българска песен "Притури се планината" - песен, която тя нарича "сърцето на България".