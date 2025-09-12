ВяЕЦ Свети Никола започва да предлага гаранции за произход на БНЕБ

Вятърен парк „Свети Никола“, собственост на AES България, стана първият и единствен вятърен парк в страната, сключил споразумение с Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за осигуряване на ликвидност в борсовия пазар „Гаранции за произход“. Вятърният парк, който е най-големият в страната, ще предлага на този пазарен сегмент гаранциите за произход за цялото си производство.

ВяЕЦ „Свети Никола“, който се намира край Каварна, ще предлага за продажба само на борсата всички гаранции за цялото количество електроенергия, която произвежда. По думите на търговския директор на AES България Мартин Бояджиев в исторически план става дума за около 330 хиляди мегаватчаса годишно, генерирани от вятърния парк. За последните 12 месеца ВяЕЦ „Свети Никола“ се нарежда на трето място сред ВЕИ производителите в България. За първото полугодие на 2025 г. паркът е произвел 152 520 MWh зелена енергия за българските потребители.

„ВяЕЦ „Свети Никола“, като част от AES България, е отговорен пазарен участник и винаги е подкрепял развитието на пазара през годините. В тази връзка за нас е важно пазарният сегмент „Гаранции за произход“ да се развие и производителите от ВЕИ и потребителите на електрическа енергия да имат достъп до един ликвиден и прозрачен пазар на тези инструменти“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

„Смятаме, че споразумението ни с БНЕБ ще затвърди репутацията на нашата компания като лидер и иноватор на пазара“, допълни Мартин Бояджиев. AES Гео Енерджи е носител на отличието „Иноватор“, присъдено по повод петата годишнина на пазара „Ден напред“ на БНЕБ. Със своята модерна технология, опазваща българската природа, „ВяЕЦ „Свети Никола“ произвежда надеждна зелена енергия и е стабилен и устойчив енергиен източник в националния микс.