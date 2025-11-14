Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България

Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс.
Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.
В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.
Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. Той влиза в сила от днес и изтича на 14-и февруари.
По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че се надява още днес България да получи дерогация заради американските санкции срещу „Лукойл“ - такава, каквато ползва Германия – за 6 месеца.
„Надявам се още днес ние да получим дерогация, каквато е в Германия – за 6 месеца, така че спокойно да можем да свършим всички неща“, заяви той пред медиите в парламента.
През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ, припомня БТА.
Санкциите на САЩ, които трябва да влязат в сила на 21-и ноември, предизвикаха опасения за доставките на гориво преди зимата в България, където „Лукойл“ управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и съоръжения за съхранение на гориво.
Компанията подаде заявление до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на крайния срок, който забранява трансакции с разрастващите се операции на руската компания в Европа след 21 ноември, съобщиха Ройтерс и „Файненшъл таймс“ в сряда.
Българските законодатели одобриха промени в закона миналата седмица, с които на назначен от правителството търговски управител се дават правомощия да контролира продължаването на дейността на нефтопреработвателния завод в Бургас след 21-и ноември и да продаде компанията, ако е необходимо.
Борисов заяви днес, че партията му е постигнала съгласие относно това кой ще поеме функциите на специален управител, но не назова името на лицето. По-късно министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов съобщи, че правителството предлага Румен Спецов за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“.
До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник.
Народното събрание гласува измененията на 7 ноември на две четения в рамките на едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември със 128 гласа „за“, 59 „против“ и без „въздържал се“.
На днешния парламентарен блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.
Асен Асенов, председател на Агенцията за държавния резерв, заяви тази седмица, че страната разполага с резерви от бензин, които ще стигнат за около 35 дни, и с дизелово гориво, което ще стигне за над 50 дни.
По-рано днес стана ясно, че правителството предлага Румен Спецов за особен управител в „Лукойл Нефтохим“. Новината бе съобщена от министъра на икономиката Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев.
На това, мили ми жълтопаветничета, в тениса му казват "ГЕЙМ, СЕТ, МАЧ БОРИСОВ". Вече може да се напиете (или надрусате" от мъка, че нещата се случват както Боко каже, а не както вие, невероятно умните и неземно красивите софийски лешпери.
