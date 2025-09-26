Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес нови мита, които налага върху широка гама стоки, включително върху вноса на лекарства и тежкотоварни камиони, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social) Тръмп написа, че удвоява ставките върху вноса на фармацевтични продукти и налага тарифи от 25 на сто за тежкотоварните камиони, които ще влязат в сила следващата седмица.

Той не разкри подробности дали новите мита ще се прилагат в допълнение към съществуващите вече тарифи или дали държавите и икономическите блокове с търговски споразумения, като Европейския съюз и Япония, ще бъдат освободени от тях. Токио заяви, че все още анализира потенциалното въздействие на новите мита. Тръмп също така обяви, че ще започне да налага мито от 50 на сто върху вноса на кухненски шкафове и оборудване за баня и свързани с тях продукти, както и ставки от 30 на сто върху тапицирана мебел, като всички нови мита ще влязат в сила от 1 октомври.

"Причината за това е мащабното "НАВОДНЯВАНЕ" на тези продукти в САЩ от други държави", написа Тръмп в "Трут Соушъл".

Акциите на фармацевтичните компании в цяла Азия поевтиняха рязко, тъй като инвеститорите реагираха на новината, като книжата на австралийската биотехнологична компания Си Ес Ел (CSL) достигна шестгодишно дъно, книжата на японската "Сумитомо Фарма" (Sumitomo Pharma) поевтиняха с над 5 на сто, а хонконгският Hang Seng Biotech Index се понижи с около 2,5 на сто.

Индекс, проследяващ китайските производители на мебели, също се понижи с 1,1 на сто.

Новите мита от 100 на сто върху вноса на лекарства или патентовани фармацевтични продукти ще се прилага, освен ако компанията вече не е започнала строителството на завод в САЩ, уточни Тръмп.

Фармацевтичната изследователска и производителна компания на САЩ (PhRMA), индустриална група, представляваща компаниите в индустрията, обяви, че фирмите "продължават да обявяват стотици милиарди нови инвестиции в САЩ. Тарифите рискуват тези планове".

Президентската администрация обяви по-рано, че митата ще бъдат значителен източник на приходи, като министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че Вашингтон може да събере 300 милиарда долара до края на годината.

Япония преценя как новите мита се ще се отразят на постигнатото със САЩ търговско споразумение, заяви днес на пресконференция главният японски търговски преговарящ Рьосей Аказава.

Той обаче подчерта, че тарифите, наложени върху вноса на японски лекарства, няма да бъдат по-високи от тези от други страни, тъй като Токио си е осигурил статут на най-облагодетелствана нация за тези и други продукти.

Що се отнася до мебелите, вносът в САЩ достигна 25,5 милиарда долара през 2024 г., което е ръст със 7 на сто спрямо предходната година. Около 60 на сто от този внос идва от Виетнам и Китай, според търговско издание "Фърничър Тудей" (Furniture Today).

През август Тръмп обеща да наложи нови тарифи за мебели, заявявайки, че това "ще върне мебелния бизнес" в щатите Северна Каролина, Южна Каролина и Мичиган.

Заетостта в производството на мебели и дървени изделия в САЩ е намаляла наполовина от 2000 г. насам до около 340 000 работещи в сектора към този момент, според правителствената статистика.

След публикацията на Тръмп, акциите на водещи американски компании за мебели и стоки за дома като "Уейфеър" (Wayfair) и "Уилямс-Сонома" (Williams-Sonoma), които разчитат на вносни продукти, поевтиняха след края на търговията, допълва Франс прес.

По-високите тарифи върху вноса на търговски превозни средства биха могли да окажат натиск върху транспортните разходи, точно както Тръмп обеща да намали инфлацията, особено върху потребителските стоки като хранителните продукти, припомня Ройтерс.

Тръмп заяви, че новите тарифи върху вноса на тежкотоварни камиони са за защита на производителите от "нелоялна външна конкуренция" и че тази мярка ще бъде от полза за местните компании производители.

Американската търговска камара (USCC) по-рано призова да не бъдат налагани нови мита за камионите, отбелязвайки, че петте най-големи източника на внос са Мексико, Канада, Япония, Германия и Финландия - "всички от които са съюзници или близки (търговски) партньори на САЩ, които не представляват заплаха за националната ни сигурност".

Мексико е най-големият износител на средно- и тежкотоварни камиони за САЩ. Проучване, публикувано през януари, показва, че вносът на тези по-големи превозни средства от Мексико се е утроил от 2019 г. насам.

Мексико се противопостави на новите тарифи, като заяви пред Министерството на търговията през май, че всички мексикански камиони, изнасяни за САЩ, са оборудвани средно с 50 на сто американски компоненти, включително дизелови двигатели.

"Стелантис" (Stellantis), компанията майка на "Крайслер" (Chrysler), е сред компаниите, които произвеждат пикапите от модела "Рам"(Ram) и търговски ванове в Мексико.

Миналата година САЩ са внесли части за тежкотоварни превозни средства от Мексико на стойност почти 128 милиарда долара, което представлява приблизително 28 на сто от общия внос в САЩ в тази категория, показват обявени данни от мексиканската държава.