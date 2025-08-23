Световната банка препоръча ревизия на имотните данъци у нас

Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище, предаде БНР.

Реформата трябва да стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки.

Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, посочват от Института за пазарна икономика. Докато имотният пазар расте и се развива, а данъчните оценки изостават между 3,5 и 4,5 пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.

Сред препоръчаните мерки е запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства.

Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.