Световната банка препоръча ревизия на имотните данъци у нас

Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище, предаде БНР.
Реформата трябва да стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки.
Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, посочват от Института за пазарна икономика. Докато имотният пазар расте и се развива, а данъчните оценки изостават между 3,5 и 4,5 пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.
Сред препоръчаните мерки е запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства.
Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.
24568
8
23.08 2025 в 18:59
много лесно се улавя , по адресна регистрация.
всеки трябва да има, и не може повече от еди колко си лица на 1 адрес, и т.н.
Справките данни са елементарни.
14054
7
23.08 2025 в 16:47
23.08 2025 в 13:08
Една бърза справка в гугъл показва, че за основно (първо) жилище типично е между %0.4-0.8 от кадастралната оценка, в зависимост от типа и мястото... Но някой общини могат да вдигнат и до $1.15. Не гарантирам за изчерпателност.
20424
6
23.08 2025 в 13:32
180
5
23.08 2025 в 13:08
635
4
23.08 2025 в 11:30
4005
3
23.08 2025 в 11:28
405
2
23.08 2025 в 11:22
май май второто...
2900
1
23.08 2025 в 10:19
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
Студентите отрязаха Вучич за публичен дебат за бъдещето на Сърбия
Тръмп: Путин и Зеленски са като олио и оцет. Трудно се смесват
