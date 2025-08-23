Световната банка препоръча ревизия на имотните данъци у нас

Най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти

OFFNews 23 август 2025 в 09:34 7692 8
Ключ за имот

Снимка Архив
Сред препоръчаните мерки е запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства.

Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище, предаде БНР.

Реформата трябва да стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки.

Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, посочват от Института за пазарна икономика. Докато имотният пазар расте и се развива, а данъчните оценки изостават между 3,5 и 4,5 пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък.

Сред препоръчаните мерки е запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства.

Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика. Най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    24568

    8

    dolivo

    23.08 2025 в 18:59

    -0
    +0
    какъвто и да го сложиш, като се отдава начерно...

    много лесно се улавя , по адресна регистрация.

    всеки трябва да има, и не може повече от еди колко си лица на 1 адрес, и т.н.

    Справките данни са елементарни.

    14054

    7

    Ivan Terziysky

    23.08 2025 в 16:47

    -0
    +0
    До Far Rider
    23.08 2025 в 13:08

    Една бърза справка в гугъл показва, че за основно (първо) жилище типично е между %0.4-0.8 от кадастралната оценка, в зависимост от типа и мястото... Но някой общини могат да вдигнат и до $1.15. Не гарантирам за изчерпателност.

    20424

    6

    случайно прочетох

    23.08 2025 в 13:32

    -0
    +14
    Да оправят първо данъка за смет и да се плаща според боклука, а не на квадратен метър, пък после да вдигат данъка за имот.

    180

    5

    Far Rider

    23.08 2025 в 13:08

    -0
    +0
    Много интересни съвети дават "експертите" от Световната банка! В Италия НЯМА данък върху първата къща! Премахна го Берлускони. Но, затова пък увеличи данъците от втората къща и особено след втора къща. Увеличи данъците на имотите давани под наем и така балансира бюджета. И до момента в Италия данък върху първа къща няма.

    635

    4

    4I4ATA

    23.08 2025 в 11:30

    -0
    +0
    Точно отстъпката за основно жилище трябва да остане, а да се вдигнат генерално данъците на имотите, защото са направо смешни.

    4005

    3

    PaulPierce

    23.08 2025 в 11:28

    -0
    +35
    Да имат герберските кметове средства за пренареждане на павета :)

    405

    2

    Vitorio

    23.08 2025 в 11:22

    -1
    +31
    Световната банка или световната Банкя?
    май май второто...

    2900

    1

    Юда

    23.08 2025 в 10:19

    -1
    +21
    99% от наемодателите не си плащат 10% процента данък
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея