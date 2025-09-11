Русия ще увеличи ДДС до 22% заради военните разходи

Юлиуш Висожински 11 септември 2025 в 20:21 665 1
Руски рубли

Снимка Getty Images
Руското правителство подготвя увеличение на ДДС

Руското правителство подготвя увеличение на данъка върху добавената стойност на фона на нарастващия бюджетен дефицит, причинен от военните разходи, съобщава The Bell.

За три години и половина война руският федерален бюджет достигна дефицит от над 14 трилиона рубли. Има и рязък спад в приходите от нефт и газ.

Според един от източниците на The Bell, „данъците определено ще бъдат повишени“. Повишаването на ДДС - от 20% на 22%, се счита за един от най-вероятните варианти.

Обсъждат се и други варианти, включително увеличение на данъка върху доходите и данъка върху доходите на физическите лица. Данъчните ставки върху доходите от 1 януари 2025 г. вече бяха увеличени от 20% на 25%.

Окончателно решение, както отбелязва изданието, все още няма, но източниците на The Bell не виждат алтернатива на увеличаването на данъците.

Проектът за бюджета за следващата година обикновено се внася в Думата в края на септември.

За последен път в Русия ДДС бе повишен през януари 2019 г. — от 18% на 20%.

ДДС е ключов за федералния бюджет: през 2024 г. ДДС заедно с данъка върху добив на полезни изкопаеми е осигурил 70% от приходите.

В края на август 2025 г. източник на Reuters в руското правителство съобщи, че повишаването на данъците в Русия е „неизбежно“ – в противен случай ще бъде невъзможно „да се вържат двата края, дори и при съкращаване на разходите за отбрана“.

    Kilca

    11.09 2025 в 22:00

    Супер! Като стане 32% ще си отворя бутилка Пероньон
     
