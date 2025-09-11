Русия ще увеличи ДДС до 22% заради военните разходи

Руското правителство подготвя увеличение на данъка върху добавената стойност на фона на нарастващия бюджетен дефицит, причинен от военните разходи, съобщава The Bell.

За три години и половина война руският федерален бюджет достигна дефицит от над 14 трилиона рубли. Има и рязък спад в приходите от нефт и газ.

Според един от източниците на The Bell, „данъците определено ще бъдат повишени“. Повишаването на ДДС - от 20% на 22%, се счита за един от най-вероятните варианти.

Обсъждат се и други варианти, включително увеличение на данъка върху доходите и данъка върху доходите на физическите лица. Данъчните ставки върху доходите от 1 януари 2025 г. вече бяха увеличени от 20% на 25%.

Окончателно решение, както отбелязва изданието, все още няма, но източниците на The Bell не виждат алтернатива на увеличаването на данъците.

Проектът за бюджета за следващата година обикновено се внася в Думата в края на септември.

За последен път в Русия ДДС бе повишен през януари 2019 г. — от 18% на 20%.

ДДС е ключов за федералния бюджет: през 2024 г. ДДС заедно с данъка върху добив на полезни изкопаеми е осигурил 70% от приходите.

В края на август 2025 г. източник на Reuters в руското правителство съобщи, че повишаването на данъците в Русия е „неизбежно“ – в противен случай ще бъде невъзможно „да се вържат двата края, дори и при съкращаване на разходите за отбрана“.