Бюджетният дефицит към края на август вече е 5.2 млрд. лева

"Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5 215,0 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3 400,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 1 815,0 млн. лева". Това показват данните за изпълнението на бюджета към 31 август 2025 г.

Министерството на финансите очаква "през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4,4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,8 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП."

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2025 г. са в размер на 52 661,5 млн. лв. или 58,3 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 13,3 % (6 171,0 млн. лв.) спрямо отчетените към август 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 14,9 % (5 593,6 млн. лв.). Неданъчните приходи нарастват с 19,8 % (1 285,5 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко със 708,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2025 г. възлизат на 57 876,6 млн. лв., което е 59,8 % от годишните разчети.

