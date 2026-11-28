Танкерът „Кайрос“ е започнал да дрейфа в посока Созопол, след като днес заради лошите метеорологични условия се е скъсала котвата му. Плавателният съд е достигнал на около 8 километра от брега.

Инцидентът се случва на фона на силния вятър и бурното море по Южното Черноморие, съобщи БНТ.

Припомняме, че танкерът „Кайрос“ остана блокиран край бреговете на Ахтопол на 5 декември 2025 година, след като беше поразен от украински морски дронове край турското крайбрежие. Плавателният съд беше докаран на буксир в български териториални води, където беше изоставен от турски влекач.

Заради тежките метеорологични условия тогава се наложи мащабна спасителна операция, при която част от десетчленния екипаж беше евакуирана с военен хеликоптер.

На 15 декември миналата година танкерът беше успешно изтеглен и закотвен в Бургаския залив.

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