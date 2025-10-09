ВМА и ДАЗД с кампания срещу дрогата

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) участват в националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу употребата на опасни вещества.

Инициативата гостува в 57 СУ „Св. Наум Охридски“, където десетки ученици чуха от първо лице какви са реалните последици от употребата на наркотици и „модерна дрога“.

Д-р Шасине Вели – токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА, която сподели конкретни случаи от практиката си.

"Виждаме млади хора, които попадат в болница в тежко състояние, понякога от чисто любопитство. Истината е, че съвременните синтетични вещества са непредвидими и често фатални. И децата трябва да знаят тази истина навреме", подчерта тя.

Съвети за учениците

Не вярвайте на мита, че „веднъж няма да навреди“. Една доза може да е достатъчна, за да причини необратими щети.

Ако някой ви предлага „нещо ново“, потърсете информация от надежден източник – лекар, родител, учител.

Не се доверявайте на това, което виждате в социалните мрежи – голяма част от „модерните дроги“ са токсични и често фалшифицирани.

Съвети за родителите

Говорете с децата си открито и спокойно. Изслушвайте, не съдете.

Следете за внезапни промени в поведението – изолация, тревожност, спад в училище, нарушения на съня.

При съмнение потърсете професионална помощ.

"Превенцията започва с доверието – когато децата чуят истината от лекар, който всеки ден вижда последствията от употребата на наркотици, посланието достига много по-дълбоко. Затова партньорството с ВМА е от ключово значение за успеха на кампанията", коментира председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

Лицето на кампанията Невяна Владинова разказа как спортът и дисциплината изграждат самоувереност и устойчивост срещу натиска на средата.

Кампанията ще продължи в цялата страна.