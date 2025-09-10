Тръмп с нови мерки срещу онлайн рекламите на лекарства

Американският президент Доналд Тръмп подписа меморандум за засилване на мерките срещу компаниите, които рекламират лекарства в интернет, като в същото време не предоставят достатъчно информация за страничните им ефекти.

Освен фармацевтичните компании във фокуса на американската администрация ще влязат още и социалните медии, а също и инфлуенсърите, на които се плаща за да промотират лекарства, без да спазват същите правила, които са валидни за фармацевтичния бранш, съобщи БНР.

"Моята администрация ще гарантира, че настоящата регулаторна рамка за рекламата на лекарства води до справедлива, балансирана и пълна информация за американските потребители", се казва в меморандума, подписан от Доналд Тръмп.

Първите стъпки в тази насока ще бъдат изпращането на около 100 писма до компаниите собственици на социални медии за прекратяване и въздържане от подобни реклами, както и хиляди писма, с които компаниите ще бъдат предупредени, че правителството предприема мерки в тази насока.

Според източник от Белия дом, цитиран от USA Today, в момента фармацевтичните компании харчат между 20% до 25% от бюджетите си за маркетинг и реклама на територията на САЩ.

"Бихме искали да помолим тези компании, вместо да харчат такива суми за реклами, да намалят цените на лекарствата за обикновените американци, което те могат да направят и е огромен приоритет за този президент", се казва още в информацията.

Администрацията на Доналд Тръмп ще обмисли и мерки за затварянето на законовата вратичка, която в момента позволява на фармацевтичните компании да не оповестяват пълния списък със страничните ефекти на медикаментите. Вместо това те публикуват тази важна информация на съвсем друго място - уебсайт или хартиени брошури, като само насочват потребителите за справка.