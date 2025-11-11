Повече пари за детското и училищното здравеопазване, поиска синдикат

Апелираме за спешно преразглеждане на параметрите на държавния бюджет и за отговорно отношение към детското и училищно здравеопазване, което за пореден път се неглижира с всички произтичащи от това сериозни и задълбочаващи се проблеми.

Това се посочва в позиция на Медицинска федерация „Подкрепа“ до премиера Росен Желязков, финансовия министър Теменужка Петкова и здравния министър доц. д-р Силви Кирилов. Становището е изпратено и до зам.-председателя на парламента и председател на здравната комисия проф. д-р Костадин Ангелов и до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Позицията е публикувана на сайта на Конфедерация на труда "Подкрепа", предаде БТА.

Здравето на нашите деца не може да се пренебрегва заради конюнктурни икономически и бизнес интереси, то винаги трябва да е над политическите боричкания и популизма, се казва в позицията.

Медицинска федерация „Подкрепа“ коментира планираното минимално възнаграждение за медицинските специалисти по здравни грижи от 1550 евро (3030 лева) от 1 януари 2026 г. От организацията считат, че ръстът „ще обхване само специалистите в здравната система, а около 7000 в детско и училищно здравеопазване остават извън него“. „Българските общини отново ще бъдат изправени пред невъзможността да осигурят дори минимално необходимия човешки ресурс за функциониране на системата, а липсата на средства ще засили съществуващото текучество“, смятат от федерацията.

Предвидени са 260 млн. евро за заплати на младите лекари, обяви преди дни управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на Касата. Превиждат се минималните възнаграждения за специализантите, медицинските сестри и други категории медицински персонал, уточни Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК.