Аркади Шарков: Обсъжда се поетапно увеличение на здравната вноска до 10%

Здравната вноска не е пипана много отдавна. С нарастващите, макар и под капак, разходи в здравеопазването, в целия здравен сектор се обсъжда увеличение на 10%, като най-вероятно ще има поетапно преминаване, за да няма шок.

Това каза здравният икономист от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) Аркади Шарков. По думите му "системата издиша и става като плосък данък".

През последните няколко години има множество стъпки за увеличаване на публичните разходи, без компенсация от публични приходи, изтъкна здравният икономист. Казусът е как ще плащаме обещаното от политиците в годините на политически турбуленции, смята той.

"Ядем повече, отколкото харчим, или икономиката затлъстява. Отвън изглежда едра, а вътре всички процеси, които водят до допълнителни заболявания, се умножават с всяка следваща година. Което води до момента държавата да се чуди как да си защити разходната част", смята той.

Същото е и за бюджета на НЗОК – по последна информация се очаква дефицитът да е около 40 милиона, но преди надлимитната дейност на болниците да се прехвърли за догодина, тоест да се "изчисти" една част от дефицита, допълни Шарков.

"1,7 милиона души внасят в бюджета на Касата 60% от бюджета ѝ, а 40% се внасят от държавата", уточни той.

Най-вероятно няма да има актуализация на бюджета на НЗОК и до края на годината ще се опитат да задържат този здравен бюджет, прогнозира Аркади Шарков, което според него води след себе си "всичките останали червени лампи, които светят ярко от началото на лятото".

Аркади Шарков отбеляза още, че тепърва следва да се приеме законодателство за медицинските изделия спрямо вече активна директива, тоест ще има по-сериозна регулация и по отношение на цените, и на качеството – "такава, каквато е при лекарствата".

Според здравния икономист "рехабилитацията също е хронично недофинансирана" и трябва вниманието да се обърне към постоперативния период и поддържащите функции на здравната система след престой в лечебно заведение.