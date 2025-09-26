bTV ще излъчи полуфинала на националите по волейбол

bTV ще излъчи полуфинала между Чехия и България на Световното първенство по волейбол за мъже – в събота от 09:30 часа.

Двубоят ще се излъчи пряко по bTV и MAX Sport 2. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport.

Исторически момент за българския волейбол – националният ни отбор е на полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже 2025 във Филипините! „Лъвовете“ ще излязат срещу Чехия в събота (27 септември) от 09:30 ч. българско време, а решаващата битка ще бъде излъчена пряко по bTV и MAX Sport 2. Студийната програма по bTV ще започне в 9:00 часа.

До този успех тимът ни достигна след зрелищен и драматичен четвъртфинал срещу САЩ в четвъртък (25 септември), който също бе показан на живо по bTV, благодарение на А1 и MAX Sport. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини направиха невероятен обрат от 0:2 до 3:2 гейма. Силната игра на целия състав, борбеният дух и блестящото представяне на Александър Николов, който реализира 29 точки, изведоха България сред четирите най-добри отбора на планетата – за пръв път от 2006 година насам.

В събота (27 септември) България ще се изправи срещу Чехия в полуфинала, който открива програмата на финалната четворка.

Чехия и България се срещат в Пасай Сити във Филипините, а залогът е място във финала на Мондиала. В другия полуфинал в събота последните два световни шампиона – Полша и Италия – ще определят кой ще бъде вторият финалист в решаващия сблъсък в неделя (28 септември).

България ще играе за шести медал от световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната ни е печелила сребро на София ’70 и бронзови отличия на първенствата в Чехия ’49, СССР ’52, Франция ’86 и Япония 2006.