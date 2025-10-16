Шести опит Благомир Коцев да излезе от ареста

В четвъртък Софийският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това е шести опит на кмета на Варна да излезе от ареста, съобщи БГНЕС.

Досега 5 пъти различни състави на Градския съд и Апелативния съд отсъждаха, че Коцев в качеството му на кмет може да повлияе на свидетели, и затова го оставяха в ареста.

Коцев е в ареста от 8 юли.

На последното заседание на съда бе разпитан нов свидетел, който твърдеше, че от екипа на Коцев са му поискали подкуп заради инвестиции в града. 

